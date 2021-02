Rojo lesionou-se no primeiro treino pelo Boca e o diagnóstico diz tudo: “contratura por inatividade”

"Contratura por inatividade". É este o nome da lesão que Marcos Rojo contraiu no seu primeiro treino pelo Boca Juniors. Um grande azar, mas que não deixa de ter uma justificação evidente. O defesa, acabado de contratar ao Manchester United, não somou qualquer minuto nesta primeira metade da época e os músculos ressentiram-se.





A contratura, num dos gémeos do defesa argentino, não representa contudo um problema grave e Rojo deve estar de volta aos treinos no início da próxima semana.O objetivo de Marcos Rojo é chegar em forma ao início do campeonato argentino. "Tenho 12 dias que calham bem para conhecer os meus novos companheiros e ficar bem fisicamente. Estava a treinar por conta própria, mas claro que não é o mesmo", reconhece o ex-jogador do Sporting, de 30 anos.