Rojo recorda desentendimento com Enzo Pérez: «Acertava-lhe de propósito e mijava-me a rir...»

Marcos Rojo, antigo central do Sporting, revelou, em entrevista à 'TyC Sports', que em 2021 a sua amizade com Enzo Pérez, ex-médio do Benfica, sofreu um contratempo. O centrocampista queria que o amigo rumasse ao River Plate, mas Rojo optou por assinar pelo rival Boca Juniors, decisão que originou um enorme desentendimento entre ambos."O Enzo ficou enojado, irritou-se comigo. Ele queria que eu fosse para o River [Plate]. Eu dizia-lhe: 'Enzo, és estúpido?'. Matávamo-nos dentro de campo, eu acertava-lhe de propósito. Mijava-me a rir, mas ele estava realmente chateado", começou por contar Rojo, antes de relembrar o momento em que ambos se reconciliaram."Um dia fui cinco dias com a minha família para um hotel em Bariloche [cidade na Argentina] e, quando lá cheguei, dizem-me no registo: 'O Enzo Pérez está neste hotel'. Eu não sabia e ele também não sabia que eu vinha. Uma dessas noites vou jantar e vejo-o por lá. Acabámos por jantar juntos, falámos toda a noite, dissemos o que tínhamos a dizer e a amizade voltou. A mim doía-me, eu até lhe tinha enviado uma mensagem terrível e ele nem me tinha respondido. Disse-me que tinha sido o calor do momento", rematou.