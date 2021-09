Roma de José Mourinho empresta Robin Olsen ao Sheffield United

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, emprestou o guarda-redes sueco Robin Olsen ao Sheffield United até ao final da temporada, com opção de compra.

O titular pela seleção sueca no Euro'2020 e Mundial'2018 parte agora para nova aventura depois de dois empréstimos nas duas últimas épocas, aos italianos do Cagliari e ingleses do Everton, respetivamente, não figurando nas opções do técnico português.

Aos 31 anos, Olsen já disputou 48 jogos pela seleção sueca e tem no palmarés duas ligas dinamarquesas e duas taças da Dinamarca, tal como duas ligas suecas e duas taças da Suécia, e vai agora representar os 'blades', que caíram da Premier League para o Championship.