Roma empresta Cengiz Ünder ao Leicester até ao final da época

O futebolista internacional turco Cengiz Ünder foi emprestado pela Roma, de Paulo Fonseca, ao Leicester até ao final da época, anunciou o clube inglês.

"O Leicester chegou a acordo com a A.S. Roma para o empréstimo do internacional turco Cengiz Ünder até ao final da temporada, [um empréstimo] sujeito à 'luz verde' da Premier League e internacional", pode ler-se na conta dos 'foxes' na rede social Twitter.

No Leicester, o avançado de 23, que soma 21 internacionalizações pela Turquia, vai encontrar o compatriota Caglar Söyüncü, titular indiscutível no centro da defesa.

"Mal posso esperar para chegar a Leicester e começar a treinar. Sempre quis jogar em Inglaterra e esta é uma grande oportunidade para jogar na Premier League", declarou o jogador aos meios de comunicação do clube.

Durante as três temporadas que esteve ao serviço da Roma, Under apontou 17 golos em 88 partidas disputadas. Na última época, o extremo disputou 23 jogos sob o comando de Paulo Fonseca e marcou três golos.