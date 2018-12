Romagnoli bisou na despedida e até jogou com o pai

Despedida de Romagnoli dos relvados carregada de emoção Despedida de Romagnoli dos relvados carregada de emoção

A carregar o vídeo ...

Romagnoli encerrou a sua carreira, passados 20 anos, com uma festa simples mas emotiva rodeado de outras glórias do San Lorenzo como Beto Acosta, Nestor Gorosito e Edgardo Bauza, o antigo selecionador da Argentina que também conquistou a Taça Libertadores ao serviço do clube de Buenos Aires, em 2014.O ex-jogador do Sporting marcou dois golos, e ainda teve a oportunidade de jogar ao lado do seu pai, Atilio, numa festa onde ainda participou Ezequiel Lavezzi. No final, emocionado, o jogador agradeceu a homenagem. "Quero dizer obrigado a todos os adeptos que me deram o seu apoio nos bons e nos maus momentos", afirmou o antigo jogador antes do início da partida.