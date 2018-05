Continuar a ler

A formação da capital, que perseguia o seu 27.º título, também venceu por 1-0, na receção ao Astra Giurgiu, mas não conseguiu impedir que o CFR Cluj repetisse os feitos de 2007/2008, 2009/2010 e 2011/12.



O Cluj sagrou-se este domingo campeão romeno pela quarta vez na sua história, ao receber e bater o Viitorul Contanza por 1-0, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final da competição.Um golo do croata Damjan Djokovic, aos 43 minutos, foi suficiente para o conjunto comandado por Dan Petrescu conseguir o triunfo, para acabar o campeonato com 50 pontos, contra 49 do 'vice' Steaua Bucareste.

