Roménia: Cluj de Toni Conceição vence Viitorul e continua isolado na liderança

Os romenos do Cluj, treinados pelo português António Conceição, 'Toni', mantiveram esta segunda-feira a liderança isolada do campeonato, após tangencial triunfo por 1-0 na visita ao pretendente Viitorul, na 20.ª jornada.Decorria o minuto 33, quando um lance na direita terminou com remate cruzado do avançado Gheorghe Tucudean, que estava solto na área.No domingo, com triunfo por 3-1 em casa do Botosani, o FCSB, antigo Steaua de Bucareste, tinha igualado provisoriamente o Cluj, que neste encontro alinhou com o central português Camora a titular.O Cluj comanda com 43 pontos, seguido de FCSB com 40, Universidade Craiova 34 e Viitorul 33.