Romenos do Hermannstadt querem Pedro Duarte

De saída do Estoril, o treinador Pedro Duarte está na lista de alvos do Hermannstadt, da Roménia, clube no qual jogam David Caiado, Afonso Taira e Yazalde. Esta é a segunda equipa a mostrar interesse no técnico português, de 40 anos, isto depois de Pedro Duarte ter rejeitado o convite do Al Nasr, do Dubai, para ser diretor técnico. O treinador encontra-se, neste momento, a avaliar as hipóteses que tem em mãos para dar seguimento à carreira.