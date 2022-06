Ronaldinho: «Gostaria de ter jogado com o Zidane e ter sido treinado por ele»

Ronaldinho e Zinedine Zidane foram várias vezes rivais, em particular quando o brasileiro envergava as cores do Barcelona e o francês as do Real Madrid. O 'Bruxo' revelou esta segunda-feira que adoraria ter jogado lado a lado com Zizou na mesma equipa."Há alguns grandes técnicos que estão a trabalhar ainda hoje e eu tive a felicidade de trabalhar juntamente com eles também, mas há um que hoje é treinador e eu gostaria tanto ter jogado como ter sido treinado por ele: o Zidane. Sempre o admirei muito como jogador e agora também como treinador, revelou em declarações ao portal 'Football Joe'.Instado sobre a equipa inglesa que mais gosta, Ronaldinho optou pelos comandados de Jürgen Klopp. "É complicado escolher apenas uma equipa pois há muitas boas. Eu gosto de vários jogadores que atuam em diversas equipas diferentes. É difícil escolher só uma equipa pois cada clube tem um grande jogador que eu gosto de ver jogar, mas acho que os avançados do Liverpool são aqueles que mais gosto de ver neste neste momento", frisou o melhor do Mundo para a FIFA em 2004 e 2005.