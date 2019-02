Ronaldo: «CR7 e Messi fazem-me sonhar»

Ronaldo, "o Fenómeno", não tem dúvidas acerca dos melhores jogadores do Mundo, neste momento. O antigo internacional brasileiro revela que Messi e Cristiano estão num patamar acima de todos os outros, colocando o compatriota Neymar à parte, no entanto acredita que vai ocupar o lugar dos astros do Barcelona e da Juventus."Ver Messi é excitante, faz-me sonhar, é divertido e é sem dúvida um jogador especial. Cristiano Ronaldo também, não posso descartar ou esquecer outro jogador especial, com muita qualidade e uma força incrível. São dois jogadores que me fazem sonhar. Neymar ainda está um pouco atrás destes dois, mas está a aproximar-se e espero que dê continuidade ao trabalho, de forma a tornar-se num grande futebolista", referiu numa entrevista à Sky Sport Série A, cujos excertos foram divulgados pela agência noticiosa italiana, Italpress.O ex-craque do futebol ainda fala, com humor, sobre ter o mesmo nome que o internacional português. "Quem é o verdadeiro Ronaldo? Isso é uma piada que não nos deve perturbar. Porque quando me dizem que sou eu fico muito orgulho e tenho a certeza que quando o fazem com ele, também fica. Podemos dizer que somos ambos o verdadeiro Ronaldo", esclareceu.