Ronaldo e Messi saíram no verão... mas acabam 2021 como melhores marcadores de Juventus e Barça

Cristiano Ronaldo e Leo Messi deixaram Juventus e Barcelona no verão - CR7 ainda fez um jogo nesta época -, mas isso não os impediu de terminar o ano civil de 2021 como os melhores marcadores das ex-equipas, com 20 e 28 golos, respetivamente. Um facto que por um lado confirma a preponderância que ambos tiveram, mas que mostra também o efeito que as suas saídas tiveram.Esse efeito é bem mais evidente no Barcelona, que curiosamente também não tem no atual plantel o segundo melhor marcador do ano, o francês Griezmann. Ora, tirando o gaulês da equação, é preciso juntar os golos dos cinco seguintes melhores marcadores (Depay, Frenkie De Jong, Dembelé, Braithwaite e Ansu Fati) para conseguir atingir os que Leo Messi apontou.Já no caso de Cristiano Ronaldo a Juventus parece, ainda assim, estar mais bem servida de goleadores, já que no total do ano tem outros três jogadores acima da dezena de golos: Morata (17), Chiesa (15) e Dybala (11).Cristiano Ronaldo e Leo Messi partiram para novas aventuras na nova temporada, mas os registos até ao momento são bem distintos. Se o português tem 13 golos marcados em 18 jogos pelo Man. United, o argentino ainda não conseguiu mostrar o seu futebol no Paris SG e tem até ao momento apenas 6 golos em 16 encontros.