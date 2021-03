Ronaldo e o penteado "horrível" de 2002: «Peço desculpa a todas as mães»

Ronaldo Nazário marcou uma era no futebol mundial. O antigo internacional brasileiro, vencedor da Bola de Ouro em 1997 e 2002, é agora proprietário do Valladolid e concedeu uma entrevista à 'Sports Illustrated' na qual aborda vários episódios da vida e da carreira.

Um deles é o famoso e polémico corte de cabelo que o 'Fenómeno' apresentou na reta final do Campeonato do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, antes do jogo das 'meias' com a Turquia. Um penteado que o próprio admite, agora, que era "horrível". "Peço desculpa a todas as mães, que viram os seus filhos fazerem o mesmo corte de cabelo", afirma Ronaldo, que explica ainda as razões que o levaram a optar por aquele 'look' que acabou por marcar toda uma geração.





Antes do jogo com a Turquia, Ronaldo contraiu uma lesão muscular que o deixava em dúvida para o encontro e, na véspera, recusou-se a falar com a imprensa brasileira. "Decidi cortar o cabelo. Encontrei os meus colegas e perguntei-lhes se tinham gostado. Responderam todos 'não, é horrível, deixa-te disso!'. Mas os jornalistas viram o meu corte de cabelo e não falaram mais da lesão", justifica.A verdade é que Ronaldo entrou em campo diante da Turquia, fez o único golo do triunfo canarinho e colocou a seleção orientada por Luiz Felipe Scolari na final contra a Alemanha. No jogo decisivo, o 'Fenómeno' voltou a fazer a diferença: marcou os dois golos na vitória (2-0) que deu o 'penta' ao Brasil.