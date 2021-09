Ronaldo mostra apoio à Superliga: «Não é uma má ideia»

Apesar do projeto da Superliga ter sido adiado em abril, a ideia ainda não caiu totalmente por terra e ainda dá muito que falar. Com Real Madrid, Barcelona e Juventus à cabeça, a Superliga continua a ser tema de conversa e o último a manifestar-se sobre o assunto foi Ronaldo, o 'Fenómeno'.





O ex-avançado brasileiro e atual presidente do Valladolid fez declarações ao ‘The Athletic’ sobre o projeto e,, acabou por defendê-lo."A Superliga não é uma má ideia. Os adeptos querem ver partidas mais importantes. Os amantes do futebol, como nós, querem ver o Real Madrid jogar contra o Milan, o Inter, o Manchester City e o PSG sem ter que esperar por uns quartos ou uma semifinal", explicou o brasileiro.O ex-jogador que passou por clubes como Real Madrid, Barcelona, Inter Milão ou AC Milan falou ainda sobre os inúmeros protestos feitos aquando do anúncio da super competição europeia. "Os adeptos estão muito comprometidos. Vimos protestos contra a Superliga em Inglaterra provavelmente porque estava mal explicada ou foi mal interpretada. Acho que há potencial para o projeto e acho que num futuro breve haverá inovações para os clubes e para os adeptos"."Os clubes devem unir-se para melhorar o nosso produto, oferecer melhores condições e proporcionar os melhores jogos", concluiu Ronaldo Nazário.