Ronaldo: «Se eu tivesse a cabeça de Cristiano ou Messi tinha marcado o dobro dos golos»

Ronaldo Nazário revelou, em conversa com Christian Vieri, quem é para si o melhor avançado do Mundo na atualidade. O brasileiro lembrou os momentos áureos da sua carreira, e frisou que acha que a Superliga é um formato inevitável, que "virá mais cedo ou mais tarde"."Avançado mais forte do Mundo atualmente? Benzema, na minha opinião. Lewandowski está muito perto. Haaland chegará lá, talvez até a número um, mas não tem a técnica dos outros", confessou ao programa 'Bobo TV'.Questionado acerca da seleção brasileira, e se esta pode vir a conquistar o Mundial'2022, Ronaldo falou de Neymar e do início da sua carreira. "Quando eu era mais jovem tentava tudo, vi logo que era melhor do que os outros. Os golos que marquei a passar por três ou quatro jogadores é algo que não se treina. Oxalá [o Neymar] consiga ganhar... marca muito, mas há quem o critique pela sua vida privada e por não ganhar muitos prémios individuais".O antigo ponta-de-lança canarinho deixou ainda muitos elogios a Mbappé e Messi, dizendo que são dois jogadores extraordinários e com "muita velocidade". "Mbappé é muito forte, mas se eu tivesse a cabeça de Messi e de Cristiano Ronaldo, tinha marcado o dobro dos golos", atirou bem humorado.Ronaldo lembrou ainda outro 'menino' do futebol brasileiro , garantindo que pode vir a ser o "Ronaldo do futuro". "O Endrick é um miúdo de 15 anos com um talento incrível. É preciso ver como se desenvolve depois para o futebol profissional. Também há outro que gosto muito do São Paulo, o Caio".E relativamente à Superliga... Ronaldo não tem dúvidas. "O futebol está sempre a evoluir, acontecerá mais cedo ou mais tarde".