Ronaldo sobre Ronaldo: «Eu treinava porque devia, ele treina porque gosta»

Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldo partilham o nome, jogaram ambos no Real Madrid e sempre mostraram ter 'fome' de golos. Mas para o brasileiro não há muito mais em comum entre ambos..."Somos diferentes, até pela posição que ocupamos no campo e a forma de a interpretar. O Cristiano agora até joga numa posição mais central... Ele tem uma maneira diferente de mim de se aproximar da baliza", contou Ronaldo, o 'Fenómeno', numa entrevista publicada esta sexta-feira pela 'Gazzetta dello Sport'.O atual dono do Valladolid elogiou a disponibilidade física do português. "Não é por acaso que o Cristiano chega aos 33 anos neste estado de foma. Creio que poucos jogadores cuidam do corpo como ele, com tanta vontade de melhorar ainda mais", referiu, constatando, também, haver diferenças na disponibilidade para o treino. "Não digo que a nossa conceção do treino seja distinta, mas a noção do trabalho sim. Eu treinava porque devia, ele treina porque gosta. Se eu tivesse feito o que ele faz agora..."Ronaldo considera que os dois são incomparáveis. "Temos 9 anos de diferença e os períodos em que jogámos são distintos. Não quero com isto dizer que no meu tempo era mais difícil, mas enfrentámos situações distintas, em equipas diferentes."Sobre o facto de Cristiano não ter ganho a Bola de Ouro, o 'Fenómeno' não tem dúvidas que o Mundial pesou nas votações. "Todos nós sabemos, a Bola de Ouro é um prémio condicionado pelos resultados do Campeonato do Mundo e a Croácia de Modric esteve melhor que o Portugal de Cristiano."