Rony Lopes a Record no meio da festa do Olympiacos: «Consegui voltar e ajudar a equipa a conquistar o campeonato»

Poucos minutos após a conquista do campeonato, e em plena celebração com os colegas do Olympiacos, Rony Lopes falou a. "Estou muito feliz pelo título, mais um na minha carreira. Foi uma época difícil em que fiquei muito tempo de fora, mas consegui voltar e ajudar a equipa a conquistar o campeonato. Tenho muito orgulho por ter marcado dois golos nos últimos dois jogos e sinal que o trabalho foi recompensado", atirou o jogador. Rony Lopes marcou pelo segundo jogo seguido e contribuiu para o 47.º campeonato do Olympiacos.O Olympiacos de Pedro Martins venceu na casa do PAOK (1-2) e sagrou-se tricampeão grego esta quarta-feira. Murg (10') abriu o ativo para os da casa mas Rony Lopes empatou, aos 51 minutos. O ucraniano Oleg Reabciuk, que também passou por Portugal, fixou o resultado final que deu origem à festa dos homens do Pireu. Na formação de Salónica, os portugueses Filipe Soares e Nélson Oliveiram também estiveram em campo.