Rony Lopes já assinou pelo Olympiacos

Rony Lopes já é jogador do Olympiacos, sabe Record. O português, de 25 anos, assinou contrato de uma época com a formação helénica, que fica com uma opção de compra de 10 milhões de euros.





O extremo, que chega cedido pelo Sevilha, será apresentado esta terça-feira de manhã no clube que é orientado pelo português Pedro Martins e no qual joga o também luso Rúben Semedo.