Rony Lopes oficializado no Olympiacos

O internacional português Rony Lopes, de 25 anos, vai atuar esta temporada no Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, por empréstimo do Sevilha (opção de compra de 10 milhões), anunciaram os dois clubes nos seus respetivos sites oficiais.

Lopes, que tem duas internacionalizações pela seleção portuguesa, volta a ser emprestado pelo Sevilha, depois de ter passado a última época ao serviço do Nice, em que somou cinco golos e duas assistências em 33 jogos pelo emblema francês.

O extremo esquerdino junta-se no Olympiacos ao técnico português Pedro Martins, que está a iniciar a sua quarta temporada seguida no comando do clube, e ao seu compatriota Rúben Semedo.

De acordo com o Sevilha, o clube grego ficou com opção de compra do passe de Rony Lopes no final da temporada e é o segundo jogador emprestado pelos espanhóis, depois do guarda-redes checo Tomas Vaclik ter igualmente rumado ao Pireu.

Nascido no Brasil, Lopes chegou a Portugal apenas com quatro anos e, mais tarde, ingressou nas escolas de formação do Benfica, tendo dado nas vistas, acabando o Manchester City por contratá-lo quando tinha apenas 16.

Ligado aos 'citizens', o extremo teve poucas oportunidades na equipa principal e somou empréstimos ao Lille, durante três épocas, e também ao Mónaco, clube que acabaria por assinar a título definitivo.

Em 2017/18, sob a ordens de Leonardo Jardim no emblema monegasco, Lopes fez a melhor época da sua carreira até ao momento, com 17 golos em 50 jogos.

Dois anos depois, assinou pelo Sevilha e fez parte do plantel principal, mas acabou por ser pouco utilizado pelo técnico espanhol Julen Lopetegui (ex-FC Porto).