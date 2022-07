Rooney é o novo treinador do DC United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O inglês Wayne Rooney foi esta terça-feira anunciado como novo treinador do DC United, da Liga norte-americana de futebol (MLS), naquele que é um regresso do antigo futebolista ao emblema de Washington.

"O Wayne é uma lenda do futebol, um vencedor e um competidor. A sua ética de trabalho e o que ele exige de si mesmo e dos seus jogadores são inigualáveis", justificou o responsável pelo futebol do clube, Dave Kasper.

Aos 36 anos, Rooney volta ao clube que representou já no final da sua carreira de futebolista, entre 2018 e 2019, período em que marcou 23 golos em 48 jogos.

O dirigente elogiou ainda a "abordagem de Wayne ao jogo", considerando que o seu estilo de futebol "encaixa na filosofia" do DC United, pelo que o clube acredita que se trata da "pessoa certa" para liderar a equipa.

Este é o segundo desafio de Wayne Rooney como treinador principal, após duas temporadas nos ingleses do Derby County, ambas no segundo escalão do futeobl inglês.