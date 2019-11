Adversário do Sporting na Liga Europa deixa escapar vitória nos descontos

O Rosenborg, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, empatou esta sexta-feira no terreno do Stromsgodset (3-3), num encontro em que deixou fugir a vitória nos descontos, no arranque da 27.ª jornada do campeonato norueguês de futebol.





Um golo de Saetra, aos 90+1 minutos, deu o empate ao Stromsgodset e impediu o triunfo dos tetracampeões noruegueses, que podem terminar a ronda a 14 pontos do primeiro lugar. As duas equipas já tinham chegado ao intervalo em igualdade no marcador, com golos de Hovland, aos 16 minutos, para o Rosenborg e de Maiggard, aos 20', para a formação da casa. Keita, aos 53 minutos, colocou o Stromsgodset na frente do encontro, mas os forasteiros deram a volta com um penálti de Jensen, aos 73', e um autogolo de Glesnes, aos 88', antes do tento decisivo de Saetra em tempo de descontos.O Rosenborg segue no quarto posto da liga norueguesa, com 45 pontos, menos 11 que o líder Molde, que tem menos um jogo, enquanto o Stromsgodset está no 13.º posto, com 26. O Rosenborg-Sporting, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, está agendado para dia 7 de novembro, em Trondheim.