Rosenborg empata antes de visitar o Sporting na Liga Europa

O Rosenborg, que visita na quinta-feira o Sporting, em jogo da Liga Europa, continua sem vencer no campeonato da Noruega, pelo terceiro jogo consecutivo.A equipa que mais títulos tem na Noruega, com 26, e atualmente com quatro consecutivos, empatou 2-2 na visita ao Kristiansund, que segue em sétimo, enquanto o Rosenborg é quarto, com 41 pontos, e está a 12 do líder Molde, com menos um jogo.No jogo de hoje, os tetracampeões estiveram a vencer até aos 84 minutos, momento em que a formação da casa fez o 2-2, por Psyche. Antes, Akintola (21 minutos) e Johnsen (56) marcaram para o Rosenborg, e Gjertsen (43) para o Kristiansund.A equipa defronta o Sporting na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num momento em que os leões também vêm de uma surpreendente eliminação na estreia na Taça de Portugal, após perder com o Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0.O grupo D da Liga Europa é liderado pelos holandeses do PSV Eindhoven, com seis pontos, seguidos dos austríacos do LASK Linz e do Sporting, ambos com três, enquanto o Rosenborg não soma qualquer ponto.