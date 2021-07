Rosier recebido por multidão em euforia no regresso ao Besiktas

Valentin Rosier está de regresso ao Besiktas, desta vez a título definitivo.. Para vender 80% do lateral-direito, de 24 anos, a SAD leonina exigiu 5,1 milhões de euros. Esta verba ainda pode ser reforçada com mais 500 mil euros caso o jogador alcance determinados objetivos numa etapa que pode durar até junho de 2025. O francês foi recebido em euforia pelos adeptos do Besiktas como se pode ver vídeo da TRT Sport, televisão da Turquia.



Valentin Rosier Istanbul'da



Besiktas ile anlasma saglayan Fransiz sag bek, Istanbul Havalimani'na geldi pic.twitter.com/1cTljC36F8 — TRT Spor (@trtspor) July 29, 2021