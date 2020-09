Rúben Pinto vai jogar na Hungria

Rúben Pinto assinou pelo MOL Vidi FC, clube da 1.ª Divisão da Hungria, que antes teve a designação de Videoton. O médio português, de 28 anos, era um jogador livre depois de ter terminado contrato com os búlgaros do CSKA Sofia.





"Estou muito feliz por continuar a minha carreira aqui. Tenho conhecimento do passado glorioso do clube e que o Vidi luta por grandes objetivos todas as épocas", disse o jogador formado no Benfica.Na Bulgária, Rúben Pinto tornou-se num dos estrangeiros com mais jogos pelo CSKA Sofia.