«Rúben Semedo aprendeu a lição, está um profissional completamente diferente»

O treinador do Olympiacos, o português Pedro Martins, elogiou esta segunda-feira o trabalho do defesa Rúben Semedo na conquista do título grego de futebol, dizendo ainda ter ambição de "ir longe na Liga Europa". Depois das dificuldades na carreira, afirmou, "o Rúben aprendeu a lição", algo que é "mérito dele".

"Ele está um profissional completamente diferente. [...] Eu sou muito rigoroso, mas quando um jogador trabalha, se entrega e dá tudo de si, eu estou aqui para lhe dar a mão, e foi isso que o Rúben fez, sabendo que está aqui deste lado um treinador que o vai ajudar, mas também exigir ao máximo", apontou em entrevista à sua assessoria de imprensa.

O defesa, de 26 anos, contribuiu com cinco golos em 42 jogos em todas as competições pela formação do Pireu.

Já campeão, o Olympiacos, que conta também com os portugueses José Sá e Cafú, luta ainda em três frentes: no campeonato, no qual ao cabo de 32 rondas ainda não perdeu, pode terminar a época invicto, na Taça da Grécia, em que está na final contra o AEK de Atenas, e ainda nos oitavos de final da Liga Europa, em que empatou a uma bola, na Grécia, contra os ingleses do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, na primeira mão.

"Está tudo em aberto, será um jogo muito competitivo até ao último minuto", explicou o treinador sobre o jogo da segunda mão, com um grupo que tem "um sonho, que é ir longe" na competição.

Se "nada invalida" a possibilidade de sonhar, será necessário ao plantel "superar as dificuldades" perante o Wolves, de Nuno Espírito Santo, outro técnico luso "a fazer um grande trabalho".

O segredo do título grego, o 45.º do Olympiacos e o primeiro de Pedro Martins, passa por um "trabalho de dois anos", que iniciou em abril de 2018, e por um grupo de trabalho que, entre jovens e experientes, gregos e alguns estrangeiros, teve uma união e "cumplicidade enorme" que o técnico de 49 anos não via "desde o Feirense", enquanto jogador.

Com contrato até 2022, Pedro Martins procura agora "conquistar mais títulos" na Grécia.