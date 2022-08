Rúben Semedo confirmado no Al Duhail

View this post on Instagram A post shared by ???? ?????? | Al Duhail sc (@duhailsc)

O defesa central português Rúben Semedo foi confirmado esta segunda-feira como reforço dos qataris do Al Duhail. De acordo com o clube árabe, através de uma publicação nas redes sociais, o defesa de 28 anos, que atuava no Olympiacos, assina contrato válido para as próximas três temporadas.