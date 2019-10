Rúben Semedo marca e Podence assiste no triunfo do Olympiacos no dérbi com o AEK

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo por 2-0 o dérbi da oitava jornada da liga grega de futebol, frente ao AEK Atenas, com um golo de Rúben Semedo e uma assistência de Daniel Podence.Num encontro dirigido pelo árbitro português Jorge Sousa, o triunfo da equipa da casa foi iniciado com um tento do defesa central luso, aos nove minutos, e confirmado pelo guineense Mady Camara, aos 77, assistido por Podence, numa equipa do Olympiacos que contou ainda com o guarda-redes José Sá no 'onze'.No AEK, os portugueses Hélder Lopes, Nélson Oliveira e André Simões jogaram de início, enquanto David Simão esteve em campo desde o minuto 58, ao contrário de Paulinho, que não saiu do banco de suplentes.A vitória mantém o Olympiacos isolado na liderança do campeonato helénico, com 22 pontos, mais dois do que o PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, que no sábado triunfou no reduto do Volos, também por 2-0