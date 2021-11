Rúben Semedo regressa aos convocados do Olympiacos

Rúben Semedo regressou esta terça-feira aos convocados do Olympiacos, treinado pelo compatriota Pedro Martins, para o encontro dos oitavos de final da Taça da Grécia, diante do Levadiakos, após vários meses de ausência, devido a problemas judiciais.

O defesa central internacional por Portugal, de 27 anos, suspeito de violação de uma jovem menor na Grécia, foi libertado em 2 de setembro, sob uma fiança de 10 mil euros, depois de ser ouvido em tribunal, e, desde então, ainda não tinha voltado às escolhas de Pedro Martins, que também chamou o luso Rony Lopes.

O antigo jogador do Sporting, Vitória Setúbal, Rio Ave, Villarreal, Reus e Huesca não atua pelo emblema do Pireu desde 10 de agosto, dia em que foi titular no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos búlgaros do Ludogorets.

O desafio da primeira mão dos 'oitavos' da Taça, frente ao Levadiakos, está marcado para quarta-feira, pelas 15 horas, no Levadia Stadium.