Rúben Semedo testa positivo à Covid-19

Rúben Semedo está infetado com Covid-19, tendo falhado o treino desta sexta-feira, referiu o Olympiacos.





O defesa central português, de 26 anos, está em Atenas a cumprir o isolamento protocolar para este tipo de casos, segundo a imprensa grega.O Olympiacos, equipa treinada pelo técnico português Pedro Martins, prepara o jogo particular com o PAS Giannina, agendado para este domingo.Recorde-se que, durante este mercado de transferências, Rúben Semedo foi associado a vários clubes portugueses, entre os quais o Benfica e o FC Port tendo testado positico ao novo coronavírus, Rúben Semedo deverá assim falhar a final da Taça da Grécia, que o Olympiacos vai disputar no próximo dia 30, frente ao AEK Atenas.