Rúben Semedo teve claque 'particular' com as cores de Portugal no Qatar

Rúben Semedo teve direito a um apoio muito especial, esta quarta-feira, na 5.ª jornada da liga do Qatar. O central português, de 28 anos, formado no Sporting e que na última época representou o FC Porto por empréstimo do Olympiacos, foi acarinhado por uma claque 'particular' que se apresentou com as cores de Portugal.A iniciativa estará inserida na organização de claques para todas as seleções nacionais que estarão presentes no Mundial'2022, no Qatar. Após o final do encontro, em que o Al-Duhail de Rúben Semedo venceu por 3-0 o Al-Arabi, o central dirigiu-se aos adeptos e ofereceu a sua camisola de jogo.