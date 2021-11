Rúben Semedo vai voltar a competir "daqui a pouco tempo"

Como já demos conta, o FC Porto está interessado em contratar o central, que deu a sua palavra aos dragões, e conta conseguir a sua contratação junto do Olympiacos para janeiro.

Estará para breve o regresso de Rúben Semedo aos relvados, depois de uma ausência que já dura desde o mês de agosto, altura em que foi acusado de violar uma menor. O central do Olympiacos, que é alvo do FC Porto para o mercado de janeiro , já treina novamente às ordens de Pedro Martins e o treinador acreditar que em breve poderá voltar a utilizá-lo."O Rúben Semedo vai precisar de muito menos tempo para estar preparado para jogar do que o Fortounis [n.d.r.: está a contas com uma rotura dos ligamentos]. Daqui a pouco tempo, o Semedo estará pronto para jogar, falta pouco. O Fortounis vai demorar mais", referiu o técnico português, citado pela imprensa grega.