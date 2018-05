O técnico português, Rui Águas, deixa o Pharco da segunda divisão egípcia e está de volta ao comando técnico da seleção de Cabo Verde.

Três anos depois, o treinador, de 58 anos, regressa a uma casa que bem conhece e admite que esse foi mesmo um dos motivos. "A envolvência das pessoas e a boa experiência que vivi durante os anos em que lá trabalhei ajudou a tomar esta decisão", refere Rui Águas a Record. Este será mais um desafio na carreira do português que se mostra muito entusiasmado com o que o espera. "Estou muito feliz por voltar a Cabo Verde e sei bem o que me espera. Este será o início de uma nova fase para o jogador cabo-verdiano. O primeiro passo será renovar o espírito. Estou motivadíssimo para começar a trabalhar", salienta.

No que toca aos objetivos, Rui Águas é muito claro. "A nossa principal meta será conseguir a qualificação para a CAN. Cabo Verde não esteve na última edição, por isso é imperativo voltar a estar presentes na competição mais importante de África", conclui.

Autor: Lusa