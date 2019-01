Rui Faria apresentado no Qatar: «Não pedi a opinião ao José Mourinho»

Depois de 17 anos a trabalhar ao lado de José Mourinho enquanto treinador adjunto, Rui Faria deu esta semana o primeiro passo enquanto técnico principal, ao assumir o comando dos qataris do Al Duhail. Um passo que, revela, foi tomado após uma decisão ponderada apenas por si, sem sequer consultar o antigo técnico do Manchester United.

"Não, não pedi a opinião ao José. Foi uma decisão minha", declarou o técnico português, que no emblema do Qatar irá substituir Nabil Maaloul. Uma tarefa que Rui Faria assume que irá abraçar com toda a motivação do Mundo.



"No dia em que deixei de ser adjunto, em maio do ano passado, sabia que o passo seguinte seria treinar e tinha essa ambição. Sempre estive envolvido em grandes projetos. Motivação é algo que tens ou não tens. A realidade é que considerei que esta era uma opção muito boa para mim. Estou 100% motivado para fazer o meu melhor aqui."



Questionado pela EFE sobre o futuro de José Mourinho, o treinador português recusou fazer grandes comentários. "Não sou a pessoa indicada para falar sobre isso (...) pois normalmente falamos de outras coisas. Trabalhei perto dele durante 17 anos e não esquecerei as experiências vividas nesses clubes, mas prefiro agora falar do presidente e deixar o passado para trás".