Rui Faria deve iniciar carreira de treinador do Qatar

O 'The Sun' adianta este domingo que Rui Faria irá dar o pontapé de saída da sua carreira enquanto treinador principal ao serviço dos qataris do Al-Duhail, os atuais campeões daquele país árabe. De acordo com a mesma publicação, o antigo adjunto de José Mourinho já terá viajado para o Médio Oriente, onde irá rubricar o vínculo com a formação árabe, a atual segunda colocada da Stars League, a 2 pontos do Al Sadd, comandado por Jesualdo Ferreira.Rui Faria terá a missão de suceder a Nabil Maaloul, técnico que esta temporada tinha deixado a seleção da Tunísia para assumir o comando da formação de Doha. Uma passagem que acabou de forma precoce, em face dos recentes resultados menos positivos, com apenas uma vitória nos últimos cinco duelos.