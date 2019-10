Rui Faria e Al-Duhail continuam a liderar campeonato de futebol do Qatar

O Al-Duhail, treinado pelo português Rui Faria, manteve este domingo a liderança no campeonato de futebol do Qatar, ao vencer na visita ao Umm Salal, por 1-0, em jogo da sétima jornada.





O avançado Mohamed Muntari, jogador nascido no Gana, fez o único golo do jogo, aos 65 minutos.O Al-Duhail lidera o campeonato, com mais dois pontos do que o Al Rayyan. O Al-Saad, equipa campeã em 2018/19, então sob o comando de Jesualdo Ferreira, que saiu, segue em quarto lugar, a cinco pontos da liderança.