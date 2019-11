Rui Faria eleito o melhor treinador de outubro e novembro no Qatar

Rui Faria foi eleito como o melhor treinador da liga do Qatar nos meses de outubro e novembro. O técnico português do Al Duhail conduziu o emblema de Doha a cinco vitórias em cinco jogos nesse período, fortalecendo a liderança no campeonato local.





Com 26 pontos em dez jogos, o Al Duhail segue na frente da Liga do Qatar, alcançando um sucesso que tem Rui Faria como principal responsável.De referir que o Al Rayyan, segunda classificado, segue agora a quatro pontos de distância da equipa comandada pelo técnico português.