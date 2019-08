Rui Faria empata em casa na Liga dos Campeões asiática

O Al-Duhail, comandado pelo português Rui Faria, empatou esta terça-feira a um golo, em casa, com o Al-Sadd, num embate entre equipas do Qatar, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática.





O Al-Sadd marcou primeiro, através do avançado Akram Afif, aos 30 minutos, mas o Al-Duhail igualou ainda antes do intervalo com um golo do médio tunisino Youssef Msakni.A segunda mão disputa-se no dia 13 de agosto, em Doha, no terreno do Al-Sadd, que se sagrou campeão do Qatar em 2018/19 sob orientação de Jesualdo de Ferreira, ao qual sucedeu o espanhol Xavi.