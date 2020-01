Rui Faria perde final da Taça no Qatar para Al Sadd do espanhol Xavi Hernández

O Al Duhail foi, esta sexta-feira, goleado pelo Al Saad por 4-0, na final da Taça do Príncipe Herdeiro, no Qatar, com a formação treinada pelo português Rui Faria a sofrer três golos ainda durante a primeira parte do jogo.

O Al Saad, orientado pelo espanhol Xavi Hernández, antigo jogador do FC Barcelona, marcou logo aos cinco minutos o primeiro golo, por intermédio do médio sul-coreano Nam Tae-hee, e o argelino Baghdad Bounedjah 'bisou' no encontro, ampliando a vantagem para 2-0 aos 21 minutos, e fixando o 3-0 com que a partida chegou o intervalo aos 45+3.

No segundo tempo, o Al Duhail não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos e viu mesmo o rival marcar o quarto golo aos 71 minutos, desta feita através do avançado qatari Akram Afif.

Com a vitória, o Al Saad celebrou a conquista da sua sétima Taça, e repetiu o triunfo frente ao Al Duhail, de Rui Faria, na final da Supertaça do Qatar disputada em 2019.