Rui Gaivoto ruma ao Al Nasr do Dubai

Rui Gaivoto, de 35 anos, vai integrar os quadros técnicos da academia do Al Nasr, equipa do Dubai, um dos maiores emblemas dos Emirados Árabes Unidos. O técnico que se preparava para voltar a liderar a equipa da AD Mação na primeira divisão distrital da AF Santarém recebeu uma proposta difícil de recusar e vai voltar a apostar numa carreira no estrangeiro, ainda que, nos escalões de formação.





Refira-se que trabalhar no estrangeiro não é uma novidade para o técnico ribatejano, pois já tinha coordenado a formação do Shonnan Bellmare, no Japão. Além disso, treinou ainda numa escola de formação do Sporting na China e numa outra academia em Pequim, de nome OLE.