Rui Patrício junta-se ao FIFPro Global Player Council

Rui Patrício e Simon Mignolet juntaram-se ao FIFPro Global Player Council, fazendo aumentar para 31 o número de jogadores a integrar este órgão mundial formado por futebolistas no ativo.Além dos dois guarda-redes, fazem parte deste órgão, composto por homens e mulheres, os seguintes membros: Kellyn Acosta, Chinyelu Asher, Andre Ayew, Leon Balogun, Sedilame Boseja, Lucy Bronze, Giorgio Chiellini, Sebastian Coates, Rachel Corsie, Merel van Dongen, Crystal Dunn, Isabella Echeverri, Magdalena Eriksson, Sara Gama, Pamela Gonzalez, Mark-Anthony Kaye, Saki Kumagai, Ajara Nchout, Andre Onana, Fernanda Pinilla, Ali Riley, Raquel Rodriguez, Carlos Sanchez, Eugenie Le Sommer, Nicolas Tagliafico, Morten Thorsby, Arturo Vidal, Tameka Yallop e Maya Yoshida."É com orgulho e espírito de missão que integro este órgão da FIFPro, que pretende dar voz aos jogadores no ativo, o que infelizmente nem sempre acontece quando as organizações discutem os problemas que afetam o futebol. Quero agradecer ao Sindicato dos Jogadores pelo convite e reforçar o meu compromisso para com este projeto. A FIFPro será, certamente, mais forte com o apoio dos jogadores, que têm impacto no espaço público e com os contributos que podemos dar para as suas tomadas de decisão", destacou o internacional português, que atua na Roma.Refira-se que o FIFPro Global Player Council tem como objetivo "fortalecer o papel dos jogadores profissionais de futebol no desenvolvimento desta modalidade, a nível internacional e reforçar a missão da FIFPro e dos sindicatos de jogadores nacionais na proteção dos interesses dos futebolistas de todo o mundo", conforme se pode ler no comunicado do Sindicato de Jogadores.