Rui Pedro Gaivoto sagrou-se campeão de Sub-15 nos Emirados Árabes Unidos

Rui Pedro Gaivoto conduziu o Al-Nasr ao título de campeão dos Emirados Árabes Unidos, na categoria sub-15. Uma vitória por 2-1 alcançada no último minuto, frente ao Al Wasl, permitiu que o Al-Nasr conquistasse o campeonato a uma jornada do fim.Este é um troféu da equipa que liderou o campeonato de Iniciados desde o início época e que tem agora mais quatro pontos que o segundo classificado, o Shabab Al Ahli Dubai.Esta é a segunda passagem de Rui Pedro Gaivoto, de 37 anos, no estrangeiro. Depois de ter coordenado a formação dos japoneses do Shonan Bellmare, o técnico rumou aos Emirados Árabes Unidos, onde está a cumprir a segunda temporada, tendo agora alcançado o grande objetivo a que se propôs: Ser campeão nacional na categoria Sub-15.Recorde-se que em Portugal, o técnico começou na formação do Amiense, tendo depois chegado à equipa principal do mesmo clube, de onde passou para a Associação Desportiva de Mação, equipa que, na altura, militava no Campeonato de Portugal.