Rui Sá Lemos, antigo adjunto de Luís Castro, desejado por emblema belga

Há mais um treinador português com perspetivas de rumar ao estrangeiro. Trata-se de Rui Sá Lemos, técnico de 33 anos, que, neste momento, está em contactos com o KV Oostende, da 2.ª Liga belga. A notícia foi avançada na Bélgica e confirmada porO antigo adjunto de Luís Castro, António Folha e Álvaro Pacheco está no radar do emblema da Bélgica há já algum tempo, mas o interesse intensificou-se recentemente e até já houve conversas presenciais entre Rui Sá Lemos e o proprietário do clube.No entanto, o dossiê tem alguns entraves associados, já que o KV Oostende atravessa uma fase delicada em termos financeiros e foi recentemente punido pela Federação Belga com a perda de nove pontos e com um embargo de transferências.Caso haja acordo, Rui Sá Lemos irá rumar ao estrangeiro pela primeira vez, depois de passagens pela formação e pela equipa B do FC Porto, pelo Portimonense e pelo Vizela.