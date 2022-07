Rui Silva avalia época no Betis: «Um primeiro ano bastante positivo»

O primeiro ano de Rui Silva ao serviço do Betis correspondeu às expectativas. O guardião faz um balanço extremamente positivo à época de estreia, na qual conquistou já um título - a Taça do Rei. Em declarações aos meios da Team of Future, que o agencia, o internacional português falou também da seleção e de Benzema."Para um primeiro ano, foi bastante positivo. Joguei com regularidade, conseguimos qalificação para as competições, um titulo depois de 17 anos para o clube. Foi um ano excelente que o clube já merecia.""Foi boa. Reconhecimento do trabalho, sabia da exigência do clube, um clube com muita história, massa adepta grande. Fiquei entusiasmado. Fui vendo jogos do Betis. A forma de joga enquadrava nas minhas características e foi sempre a minha prioridade.""É difícil, mas como já consegui pelo Betis, o próximo passo é um título pela seleção.""Indescritível. Foi o primeiro título. Foi inesquecível.""O melhor momento da minha carreira foi estrear-me pela seleção e o pior foi ser eliminado no minuto 120 nesta última Liga Europa e por um erro meu.""Benzema. Podia dizer muitos outros, porque me enche as medidas. É um jogador completo".