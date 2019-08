Rui Silva: «Estou preparado para a Liga espanhola»

O Granada subiu de divisão e bem pode agradecer a Rui Silva. O português foi o guarda-redes menos batido do 2.º escalão, com 27 golos encaixados em 40 jogos. Agora, a fasquia está mais elevada, mas confiança também não falta. "Sinto-me bem e preparado para encarar a realidade da 1.ª Divisão espanhola", garantiu o guarda-redes.A pré-época terminou com uma vitória sobre o Sevilha por 2-1." Foi muito bom voltar a jogar em casa, diante dos nossos adeptos, sentimos imenso o apoio deles e isso é fundamental para o que vamos encontrar ao longo da temporada. Foi um jogo muito bem conseguido por parte da equipa", atirou o português, de 25 anos. O Villarreal é o primeiro adversário do Granada no campeonato espanhol. O jogo está agendado para sexta-feira.Rui Silva chegou ao Granada em 2016. A última etapa em Portugal foi no Nacional.