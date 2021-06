Rui Tavares reforça equipa técnica do Independiente del Valle

O português Rui Tavares é o novo treinador de guarda-redes do Independiente del Valle, clube equatoriano orientado por Renato Paiva, antigo treinador do Benfica B e dos escalões de formação dos encarnados, e que conta nos seus quadros técnicos com outros três lusos, os adjuntos Luís Martins e David Pereira e o preparador físico Ricardo Dionísio.





Rui Tavares trabalha desde 2014 no estrangeiro e conta com passagens pelo Irão (Tractor e Zob Ahan) e pelos Emirados Árabes Unidos (Korfakkan), tendo recentemente cessado funções nesta última formação.O Independiente del Valle é terceiro colocado no campeonato equatoriano, a quatro pontos do líder Emelec depois de cumpridas 13 jornadas. A equipa foi afastada da Copa Libertadores (terceira classificada no grupo A, ganho pelo Palmeiras, de Abel Ferreira) e caiu para a Copa Sul-Americana, defrontando no próximo mês de julho os brasileiros do Red Bull Bragantino.