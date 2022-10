Rui Vitória aponta a "jogadores acomodados": «Há esta coisa da papinha feita...»

Rui Vitória reconhece que, atualmente, os jogadores têm mais "conhecimentos" o que, nas palavras do treinador português, "não quer dizer que seja utilizado para o que eles mais necessitam"."O jogador fica muito dependente dos inputs que vêm de fora. E isto leva, depois, a que não tenha uma noção de autodesenvolvimento. Antigamente, não conhecia os meus adversários e hoje vamos para um canto e sabemos tudo sobre os outros. Antes, eram os mais altos a marcarem os mais altos e os baixos ficavam com os baixos e aquilo resolvia-se, tínhamos de estar dentro de campo e perceber o que se estava a passar. Hoje é 'ó mister, mas o [número] 17 não veio". Lá está, porque do outro lado está um treinador que quer baralhar isto. 'Então agora agarra-te ao 19'. Há esta coisa da papinha feita", disse o atual selecionador do Egito em entrevista ao 'Expresso', sublinhando que "o jogador está muito acomodado" e que, hoje em dia, "não se vê jogadores a gostarem de ver jogos de futebol".