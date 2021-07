Rui Vitória após derrota no arranque do campeonato: «Não devemos tomar decisões precipitadas»

Não correu bem a estreia oficial de Rui Vitória ao comando do Spartak Moscovo. A equipa orientada pelo treinador português perdeu, por 1-0, na deslocação ao terreno do Rubin Kazan, na jornada inaugural do campeonato russo.





"Houve muitos confrontos físicos. Depois, assumimos o controlo do jogo, estávamos mais fortes e até poderíamos ter marcado alguns golos, mas fomos para o intervalo com um nulo no marcador. No começo da segunda parte, perdemos a nossa concentração e acabamos por sofrer [um golo]. Depois, voltamos a criar algumas oportunidades outra vez. Mas, infelizmente, hoje não foi o nosso dia de sorte, ao contrário do Rubin Kazan", começou por dizer o treinador português, em declarações citadas pelo site oficial do Spartak Moscovo.

"Tivemos poucos erros mas o esse [o que originou o golo] acabou por ser fatal. Estávamos numa situação de ataque e o contra-ataque por parte do adversário acabou por apanhar-nos desprevenidos", acrescentou.

Arranque do campeonato com derrota

"O resultado é sempre importante. Mas agora não devemos tomar decisões precipitadas. Temos de analisar tudo e continuar a trabalhar e a construir o nosso jogo. O campeonato começou hoje. Globalmente, mostrámos um futebol bastante bom."

Exibição de Nikolai Rasskazov

"Fez um grande jogo. Não gosto de falar em termo individuais mas, neste caso, quero dar nota do seu bom jogo. Quanto aos nossos pedidos à direção para reforçar o plantel, é um assunto interno do clube."

Mensagem para os adeptos

"Quero enviar um agradecimento especial aos nossos adeptos, que apoiaram-nos desde o primeiro ao último minuto da partida", concluiu.