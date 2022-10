Rui Vitória assinala 20 anos de carreira: «Foi no Campo do Cevadeiro que tudo começou»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Vitória (@rui.vitoriaoficial)

Rui Vitória começou a carreira ao serviço do Vilafranquense, fez 20 anos a 1 de outubro. O treinador português que agora orienta a seleção do Egito recordou o momento, lembrando a passagem praticamente imediata da função de futebolista à de treinador."No passado dia um de outubro, celebrei 20 anos desta minha jornada como treinador profissional. Duas décadas preenchidas de sucessos, aprendizagens e grandes momentos que nunca poderei esquecer na vida. Foi no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, que tudo começou. Numa segunda-feira era um médio-centro a fazer o meu último jogo pelo Alcochetense, na terça-feira era o treinador principal do Vilafranquense. Na altura, nem poderia imaginar o que aí vinha… Obrigado a todos as direções, administrações, adjuntos, adeptos e principalmente a todos os jogadores que têm apoiado e acompanhado a minha carreira de treinador em todos estes clubes, e agora na seleção, que tenho tido o privilégio de treinar", frisou o treinador, de 52 anos, que já foi campeão português (pelo Benfica) e saudita (pelo Al Nassr).Após a primeira experiência como técnico, ainda na II Divisão B, Vitória passou por passou por Fátima, Benfica sub-19, P. Ferreira, V. Guimarães, Benfica, Al Nassr (Arábia Saudita) e Spartak Moscovo (Rússia) até orientar o Egito, onde agora figura.