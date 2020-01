Rui Vitória conduz Al Nassr às meias-finais na Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al Nassr venceu esta sexta-feira o Al Adalh por um golo sem resposta, em jogo dos quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, com a formação orientada por Rui Vitória a avançar para a próxima eliminatória.

O goleador marroquino Abderrazak Hamdallah apontou o único golo da partida aos 51 minutos, num encontro em que o treinador português se apresentou com um colar cervical, devido ao acidente de viação que sofreu há poucos dias.

O técnico, de 49 anos, apanhou no início da semana uma boleia de um jogador para fazer uma curta distância, mas este acabou por fazer o veículo embater numa pedra nas dunas, com Rui Vitória a bater com a cabeça na parte da frente do automóvel.

Após o despiste, o antigo treinador do Benfica levou pontos na cabeça e ainda ficou com dores na região cervical, tendo falhado o treino de segunda-feira do Al Nassr, mas regressou ao trabalho logo no dia seguinte.

Nas 'meias' da Taça do Rei, o Al Nassr vai defrontar o vencedor do encontro entre o Abha e o Al Fateh, que vai ser disputado no sábado.