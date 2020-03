Rui Vitória deixa apelo: «Temos de ser pacientes, solidários e responsáveis»

Com o campeonato da Arábia Saudita interrompido, Rui Vitória, treinador do Al Nassr, tem acompanhado com expectativa tudo o que acontece em Portugal, face ao novo coronavírus e como a população portuguesa tem respondido à pandemia mundial.





Em entrevista ao site da Liga Portugal, o técnico de 49 anos explicou como a Arábia Saudita está a lidar com a COVID-19, revelou como tem vido "com mais ansiedade" o panorama português e pediu "responsabilidade individual" aos portugueses para combater este flagelo."A Arábia Saudita adotou medidas rígidas, graduais mas atualmente bem rígidas. Ninguém entra nem sai do país, os centros comerciais e restaurantes estão fechados. As pessoas estão genericamente em casa. Parece-me, no entanto, haver aqui um problema, tenho dúvidas que a população esteja toda bem informada, o que pode originar alguma discrepância nos números apresentados.""Estou em casa com a minha família. Juntamente com outros portugueses que também vivem no resort! Estamos a cumprir todas as instruções sobre o assunto. Em relação ao nosso país, estamos a viver à distância obviamente, com mais ansiedade porque pouco ou nada podemos fazer. Acompanhamos toda a informação portuguesa. Mas a solução tem de residir numa grande responsabilidade individual e, ao mesmo tempo, com medidas governamentais bem escolhidas e no "timing" certo.""Penso que Portugal penso está a tomar algumas medidas certas. No entanto, penso que o timing está a ser, em todas elas, tardio. Por aquilo que conhecemos esta pandemia é vencida pela antecipação. Aliás, como se diz que, por vezes, o vírus se manifesta passados alguns dias, as nossas decisões também têm de ser tomadas antes de tudo aparecer! Por isso, é fundamental decidir, decidir rápido e bem. Não gosto, por exemplo, de ver testemunhos de pessoas ainda a entrar no nosso país sem qualquer pergunta por parte de alguém. Assim o controlo fica mais difícil. Tirando isso ... agora temos de ser todos pacientes, solidários e responsáveis para que o nosso país consiga vencer esta guerra.""Após as indicações que nos foram transmitidas pelo Governo, pararam as competições e logo de seguida as equipas pararam de treinar também. Estamos na expetativa sobre o que vai acontecer e, enquanto isso, os jogadores estão em suas casas, com programas individualizados de trabalho. Igualmente, estamos todos em comunicação para monitorizar a situação dia a dia", finalizou.