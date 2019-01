Rui Vitória e a "aventura nas Arábias": «Têm sido dias intensos»

Rui Vitória tranquilizou esta terça-feira os seus seguidores. O treinador, que depois de deixar o Benfica iniciou uma "aventura nas Arábias", tendo assumido o comando técnico do Al Nassr, fez uma publicação no Instagram onde garante - não obstante "os dias intensos" - que foi bem recebido e que tudo corre conforme o planeado. A publicação do técnico recebeu uma onda de comentários em árabe, mas também em português, maioritariamente de votos de boa sorte."15 dias de aventura nas Arábias!Estas fotos mostram aquilo que tem sido esta minha aventura. Desde a nossa partida, a chegada à Arábia Saudita, chegada ao clube, o primeiro treino, o primeiro jogo para a taça, a minha relação com os jogadores, culminando com o(o primeiro jogo para o campeonato). Têm sido dias intensos, de uma nova realidade, de uma nova cultura, mas ao mesmo tempo altamente gratificantes. A receptividade foi fantástica, o respeito é enorme e a minha paixão pelo que faço está lá em cima.Há muito trabalho pela frente, mas a vontade de representar o meu país e o treinador português ainda me dá mais motivação para esta desafiante aventura. Passo a passo vamos conseguir!!!"